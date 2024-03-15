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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пирог из сливы без верха и бортов. Тонкое тесто только внизу, а сливы запекаются и превращаются в карамель

Подчас самые простые рецепты сладких пирогов оказываются одновременно и самыми удачными. Сливовый пай, где тонкий слой теста почти не чувствуется, а весь тон задает сочная начинка, один из таких рецептов.

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