Пирог из сливы без верха и бортов. Тонкое тесто только внизу, а сливы запекаются и превращаются в карамель

Подчас самые простые рецепты сладких пирогов оказываются одновременно и самыми удачными. Сливовый пай, где тонкий слой теста почти не чувствуется, а весь тон задает сочная начинка, один из таких рецептов.
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