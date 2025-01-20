Ольга Савельева Продолжение истории семьи таджикских ваххабитов, которой эмир вилайета Мытищи Юлия Купецкая с барского плеча подарила квартиру.
Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит ваххабит
Комментарии
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виктор матвеев
Авторов и лоббистов продвигающих действующую в России антигосударственную, русофобскую миграционную политику надо судить как уголовных преступников за разжигание межнациональной розни.
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20 час.
Регина Толстоброва
Снимать с должностей и таких судить.
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19 час.
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