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Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит ваххабит

Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит ваххабит

Ольга Савельева Продолжение истории семьи таджикских ваххабитов, которой эмир вилайета Мытищи Юлия Купецкая с барского плеча подарила квартиру.

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Комментарии
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виктор матвеев
Авторов и лоббистов продвигающих действующую в России  антигосударственную, русофобскую миграционную политику надо судить как уголовных преступников за разжигание межнациональной розни.
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20 час.
Регина Толстоброва
Снимать с должностей и таких  судить.
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19 час.

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