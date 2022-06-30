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У России есть "козырь в рукаве": Военный эксперт объяснил, с какой потерей никогда не смирится Киев

У России есть "козырь в рукаве": Военный эксперт объяснил, с какой потерей никогда не смирится Киев

В ходе спецоперации Россия достигла многого, в том числе обзавелась "козырем в рукаве". Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук военный эксперт Константин Сивков объяснил, с какой потерей и почему никогда не смирится Киев.

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