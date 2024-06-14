Зепюр Брутян ответила на колкости Агаты Муцениеце

Супруга российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян опубликовала в соцсетях несколько фотоснимков, сопроводив их многозначительным призывом "быть немного добрее и не лезть в чужую жизнь", сообщает Рамблер .
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