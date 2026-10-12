Ночные гости: как медведи приходили за "пьяным кормом" в село Алтайского заповедника

В конце лета в тайге не оказалось урожая кедрового ореха. Оставшись без привычного корма, медведи стали наведываться к единственному населенному пункту на территории Алтайского заповедника.
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