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Ночные гости: как медведи приходили за "пьяным кормом" в село Алтайского заповедника

Ночные гости: как медведи приходили за "пьяным кормом" в село Алтайского заповедника

В конце лета в тайге не оказалось урожая кедрового ореха. Оставшись без привычного корма, медведи стали наведываться к единственному населенному пункту на территории Алтайского заповедника.

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