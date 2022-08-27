СЦКК ЛНР: обстрелы ВСУ разрушили гостиницу «Донбасс» в Стаханове

Гостиница «Донбасс» в центре Стаханова оказалась разрушена в результате вчерашнего обстрела ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
Гостиница «Донбасс» в центре Стаханова оказалась разрушена в результате вчерашнего обстрела ВСУ. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
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