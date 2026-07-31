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Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Депутат Московской городской Думы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России.

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Комментарии
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S
Sergei
Они не должны пользоваться мерами соцподдержки, а также не должны получать российское гражданство!
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1 м.
Александр Т
Ну целуют черножопых только упыри во власти простой люд только пинает когда никто не видит.
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1 м.
Vlad Dirkin
Ну И? Где проект закона? В МГД юристы или заклинатели духов?
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4 н.