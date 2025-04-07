Торговая война ставит США на грань двух революций

Ничего страшного,раздаривать деньги по всему миру это не Капитализм!

Eduard

Все эти протесты оплачены или дурачат население.Что-то мы воозмущений не видели когда деньги американцев дарили Украине или еще кому.В США всё идально? Я бы не сказал!