Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все эти протесты оплачены или дурачат население.Что-то мы воозмущений не видели когда деньги американцев дарили Украи...Торговая война ст...
  • Eduard
    Ничего страшного,раздаривать деньги по всему миру это не Капитализм!Торговая война ст...
  • Svetlana Kuzmina
    Пора уничтожать французские спутники без оглядки на все международные соглашения. С подлецами нужно бороться их же ме...Как Франция навод...

Торговая война ставит США на грань двух революций

Торговая война ставит США на грань двух революций

Таможенные пошлины, введенные Дональдом Трампом, вызвали массовые протесты в США. Акции обращены также против миллиардера Илона Маска и грозят затронуть ряд стран ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Ничего страшного,раздаривать деньги по всему миру это не Капитализм!
Ответить
19 час.
Eduard
Все эти протесты оплачены или дурачат население.Что-то мы воозмущений не видели когда деньги американцев дарили Украине или еще кому.В США всё идально? Я бы не сказал!
Ответить
19 час.
наверх