Таможенные пошлины, введенные Дональдом Трампом, вызвали массовые протесты в США. Акции обращены также против миллиардера Илона Маска и грозят затронуть ряд стран ЕС.
Торговая война ставит США на грань двух революций
Комментарии
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Eduard
Ничего страшного,раздаривать деньги по всему миру это не Капитализм!
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19 час.
Eduard
Все эти протесты оплачены или дурачат население.Что-то мы воозмущений не видели когда деньги американцев дарили Украине или еще кому.В США всё идально? Я бы не сказал!
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19 час.
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