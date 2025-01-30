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Алоэ: содержание и уход за цветком в домашних условиях

Алоэ: содержание и уход за цветком в домашних условиях

Были времена, когда алоэ выращивали на подоконнике почти в каждой квартире. И неудивительно, ведь многие мамы и бабушки считали сок и мякоть этого растения чудо-средством от разных недугов и «домашним косметологом».

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