New York Magazine: стратегия Байдена по молодым избирателям лежит в руинах

Обозреватель журнала New York Magazine Джонатан Чейт в своей колонке выразил точку зрения, что стратегия действующего президента США Джо Байдена по мобилизации молодых избирателей и национальных меньшинств на будущих выборах "лежит в руинах".
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