Даже одного процента радикалов среди сотен тысяч демонстрантов достаточно, чтобы дестабилизировать обстановку Массовые протесты во Франции приобрели характер "революционного карнавала", где требования школьников и профсоюзов отошли на второй план из-за активности радикалов и мародеров.