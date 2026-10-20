Даже одного процента радикалов среди сотен тысяч демонстрантов достаточно, чтобы дестабилизировать обстановку Массовые протесты во Франции приобрели характер "революционного карнавала", где требования школьников и профсоюзов отошли на второй план из-за активности радикалов и мародеров.
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