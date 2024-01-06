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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стремсхайм впервые победил на Кубке мира, у Лагрейда 36-й подиум, у Дале – 11-й

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм одержал первую в карьере победу на Кубке мира. Сегодня он выиграл пасьют на этапе в Оберхофе.

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