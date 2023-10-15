Блинкен и глава МИД Китая обсудили конфликт вокруг Израиля

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ваном И обсудил важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение вовлечения в конфликт новых участников.
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