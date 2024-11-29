Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На тактической глубине у ВСУ не осталось резервов – Луценко

На тактической глубине у ВСУ не осталось резервов – Луценко

Главной проблемой ВСУ стал не дефицит вооружений, а нехватка личного состава. Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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