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Бронзовый призер ЧМ-2022 Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион»

Бронзовый призер ЧМ-2022 Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион»

Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из петербургского «Зенита» во французский «Лион». Пресс-служба «Зенита» сообщила о переходе в «Лион» 33-летнего защитника Деяна Ловрена, ставшего бронзовым призером 22-го чемпионата мира по футболу в Катаре.

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