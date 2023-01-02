Бронзовый призер ЧМ-2022 Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион»

Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из петербургского «Зенита» во французский «Лион». Пресс-служба «Зенита» сообщила о переходе в «Лион» 33-летнего защитника Деяна Ловрена, ставшего бронзовым призером 22-го чемпионата мира по футболу в Катаре.