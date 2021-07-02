Поздравление Первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации Александра Горового с юбилеем Госавтоинспекции

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! В этом году Госавтоинспекция празднует свое 85-летие. Государственная инспекция безопасности дорожного движения – служба с большим практическим опытом, разносторонними знаниями ее сотрудников, передовым техническим оснащением, славными традициями, которые в полной мере способствуют решению поставленных перед ней задач, и главная из них – сохранение жизни людей.
Происшествия5 подписчиков
Популярные статьи
- В Ростовской области следователи приступили к работе на месте захоронения мирных граждан
- Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах происшествия на мемориале «Вечная слава» в Республике Коми
- В Подольске полицейские помогли оформить российские паспорта двоим мужчинам, ранее освобожденным от рабского труда
Свежие комментарии