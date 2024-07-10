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  • Eduard
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Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне

Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО в Вашингтоне уже прозвали «саммитом хромых уток»: президент США Джо Байден на грани вылета из президентской гонки, его французский коллега Эммануэль Макрон — увяз в уличных беспорядках во Франции, а канцлер германии Олаф Шольц, кажется, считает дни до своего поражения в Германии.

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