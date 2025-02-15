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Каррагер о голе Митомы «Челси»: «Вау, какая техника! Это похоже на Месси. Один из лучших голов сезона»

Хавбек «Брайтона» открыл счет в игре 25-го тура АПЛ на 27-й минуте, приняв длинный заброс от вратаря Барта Вербрюггена и обыграв защитника «синих» Трево Чалобу.

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