Глава МИД Швейцарии Кассис: мирного решения конфликта на Украине не будет без РФ

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет, и встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была посвящена этой теме, передает РИА Новости.