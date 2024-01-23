Глава МИД Швейцарии Кассис: мирного решения конфликта на Украине не будет без РФ

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет, и встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была посвящена этой теме, передает РИА Новости.
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