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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов о Ружичке: «По потенциалу он может быть одним из лучших, если не лучшим нападающим в КХЛ. Но при условии, что будет усердно трудиться»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов высказался о переходе в клуб форварда  Адама Ружички .

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