"ПРО ЛИРУ НИ СЛОВА": ЗАХАРОВА РАССКАЗАЛА О ЗАПРЕТНОЙ В США ТЕМЕ. ГЛАВНОЕ - НЕ ОБИДЕТЬ УКРАИНУ?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о запретной в США теме. Она обратила внимание, что в докладе Госдепа про нарушаемые киевским режимом права человека "нет ни слова про Гонсало Лиру".
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