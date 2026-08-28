Атакованный ВСУ дом в Кулебаках могут признать аварийным

КУЛЕБАКИ, 28 августа, ФедералПресс. В Кулебакском округе Нижегородской области специализированная комиссия приступила к обследованию здания, пострадавшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Саваслейка.
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