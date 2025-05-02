Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Аксененко заявил об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем на 11,9% Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в тарифы ЖКХ в России с 1 июля будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента.