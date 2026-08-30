Мошенничество с цифровым рублём: схемы с "выгодным курсом" и как не стать жертвой

Член комиссии ОП РФ предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с цифровым рублём. Злоумышленники предлагают перевести деньги по якобы выгодному курсу, но их цель — похитить персональные данные и банковские реквизиты.
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