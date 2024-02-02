Драпеко высказалась о Кудрявцевой, плеснувшей воду на героиню шоу Малахова

Заслуженная артистка России Елена Драпеко, известная зрителям благодаря картинам «. А зори здесь тихие», «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, в беседе с сайтом aif.
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