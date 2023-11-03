Рост индекса деловой активности PMI в сфере услуг в России в октябре замедлился до 53,6 пунктов

Сезонно скорректированный индекс деловой активности S&P Global в сфере услуг в России составил 53,6 пунктов в октябре по сравнению с 55,4 в сентябре, но, тем не менее, сигнализирует о значительном расширении производства у российских поставщиков услуг.
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