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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские врачи объяснили частые болезни первоклассников

Новосибирские врачи объяснили частые болезни первоклассников

В 6–9 лет иммунная система ребенка еще продолжает формироваться. А с поступлением в школу у него становится гораздо больше контактов с другими детьми.

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