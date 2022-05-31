Коллективный Запад и дух небытия

Только тот, кто не хочет видеть, не видит сегодня, что происходит в мире и чему противостоит Россия, защищая Донбасс и Новороссию, не видит, что вооружённая борьба там — только очередная, теперь уже горячая фаза давно ведущейся необъявленной войны.