Около 130 иностранцев вынужденно покинули Астраханскую область

Им также придется выплатить штраф. Астраханские судебные приставы за февраль задержали и выдворили из региона порядка 130 мигрантов: пойманные граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана проживали в России нелегально.