«Это был плевок Москвы в лицо Эрдогану»: Турки пришли в бешенство от того, что показали россияне на форуме «Армия-2023»

Михаил Фадеев

А вот до меня вовремя дошло, что лето - самое время ехать с палаткой на Север, ибо что за смысл - из жары в жару? А на Кольском возле Териберки великолепный ландшафт и, кроме Баренцева моря, море грибное, речная форель, выловленная и приготовленная своими руками, и незабываемые впечатления настоящего путешествия-похода! Если не в состоянии сами наладить походный быт, то сейчас массу недорогих предложений по этой части можно найти в интернете. Поверьте - русский Север прекрасен!