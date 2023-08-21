Необычное решение организаторов форума «Армия-2023», проходящего в Подмосковье, уже успело навести шороху на Западе.
«Это был плевок Москвы в лицо Эрдогану»: Турки пришли в бешенство от того, что показали россияне на форуме «Армия-2023»
Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
А когда же трофейная техника будет выставлена в Москве перед посольствами соответствующих "недружелюбных" стран?
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2 час.
Михаил Фадеев
Лучше отдыхать в своей стране, самой большой и красивой в мире!
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1 час.
Михаил Фадеев
А вот до меня вовремя дошло, что лето - самое время ехать с палаткой на Север, ибо что за смысл - из жары в жару? А на Кольском возле Териберки великолепный ландшафт и, кроме Баренцева моря, море грибное, речная форель, выловленная и приготовленная своими руками, и незабываемые впечатления настоящего путешествия-похода! Если не в состоянии сами наладить походный быт, то сейчас массу недорогих предложений по этой части можно найти в интернете. Поверьте - русский Север прекрасен!
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1 час.
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