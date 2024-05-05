«Я не милый ей, я просто ей коллега»: Филипп Киркоров выдал правду о поведении Успенской вне камер, которая назвала его «женоненавистником»

В отношениях Филиппа Киркорова и Любови Успенской наступила новая фаза конфликта. Известный певец подал в суд на коллегу, требуя моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей после того, как Успенская в одном из своих интервью обвинила его в «женоненавистничестве».