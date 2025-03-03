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Bild: «Северный поток — 2» могут перезапустить для поставок российского газа в Германию

Bild: «Северный поток — 2» могут перезапустить для поставок российского газа в Германию

Якобы тайные переговоры о потенциальном соглашении между Россией и ФРГ проходят при посредничестве Соединенных Штатов в Швейцарии, где уже несколько раз побывал спецпосланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл Газета Bild узнала о возможном перезапуске «Северного потока — 2» для поставок российского газа в Германию.

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