Bild: «Северный поток — 2» могут перезапустить для поставок российского газа в Германию

Якобы тайные переговоры о потенциальном соглашении между Россией и ФРГ проходят при посредничестве Соединенных Штатов в Швейцарии, где уже несколько раз побывал спецпосланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл Газета Bild узнала о возможном перезапуске «Северного потока — 2» для поставок российского газа в Германию.