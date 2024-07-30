Жительница Тверской области сообщила мошенникам личные данные и осталась без денег

В полицию Конаковского района обратилась 37-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Женщине позвонил якобы сотрудник поликлиники и попросил сообщить данные ее паспорта и СНИЛС для записи на диспансеризацию, потерпевшая выполнила просьбу незнакомца.
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