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ОФЗ на 320 млрд рублей: Минфин возвращается на долговой рынок

ОФЗ на 320 млрд рублей: Минфин возвращается на долговой рынок

Минфин анонсировал на 9 сентября аукционы по двум выпускам облигаций федерального займа с постоянным купоном.

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