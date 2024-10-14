Даже по большой скидке не брать эту «воду с побелкой»: какие марки молока «прокололись» в исследовании Росконтроля Евгения КомароваПри широком ассортименте современных магазинов нередко возникает ситуация, когда продукт не соответствует заявленным характеристикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии