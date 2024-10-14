Даже по большой скидке не брать эту «воду с побелкой»: какие марки молока «прокололись» в исследовании Росконтроля Евгения КомароваПри широком ассортименте современных магазинов нередко возникает ситуация, когда продукт не соответствует заявленным характеристикам.