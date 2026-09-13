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Мировое обозрение

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«Совсем не по-британски»: В Британии удивились молчанию Лондона по делу агента СБУ

«Совсем не по-британски»: В Британии удивились молчанию Лондона по делу агента СБУ

Реакция официального Лондона на сообщение ФСБ о предотвращении теракта против британского посла в Москве оказалась настолько тихой, что это заметили даже в самой Британии.

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