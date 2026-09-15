Гигантского тунца поймали рыбаки во Владивостоке. Он стал рекордным для Дальнего Востока, рассказала 15 сентября Федерация рыбного спорта Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мерц: главная заб...
- Меланшон: в беспо...
- Братья Запашные н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым