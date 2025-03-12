США передали Украине ультиматум Путина

По данным Bloomberg Россия даже не собирается обсуждать никаких других территориальных вариантов, кроме признания ее новых Конституционных границ, которые стали результатом референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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