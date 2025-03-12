Театр абсурда
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Театр абсурда

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США передали Украине ультиматум Путина

США передали Украине ультиматум Путина

По данным Bloomberg Россия даже не собирается обсуждать никаких других территориальных вариантов, кроме признания ее новых Конституционных границ, которые стали результатом референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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