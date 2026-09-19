День в истории: 19 сентября 1870 года состоялось торжественное открытие Московско-Смоленской железной дороги

19 сентября 1870 года состоялось торжественное открытие Московско-Смоленской железной дороги. Новая магистраль связала Москву со Смоленском, а ее столичной отправной точкой стал Смоленский вокзал — предшественник современного Белорусского.
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