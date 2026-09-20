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Экзитпол ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует с 49,4%

Экзитпол ВЦИОМ: «Единая Россия» лидирует с 49,4%

На выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с 49,4% голосов. Такие предварительные результаты сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения .

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