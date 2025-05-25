Атака продолжается: в Калужской области ликвидировали 14 дронов

За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Калужской областью 14 БПЛА. Два из них сбили на окраине Обнинска, три — на территории Сухиничского района, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком.