Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Eduard
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Атака продолжается: в Калужской области ликвидировали 14 дронов

За ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Калужской областью 14 БПЛА. Два из них сбили на окраине Обнинска, три — на территории Сухиничского района, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком.

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