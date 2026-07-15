Отдых отменяется: из-за дефицита топлива россияне отказываются от отпусков

Андрей М

Сначала думал, что история с бензином очередная, выдумка, ведь у нас (граница юга Коми с Архангельской областью) даже очередей за бензином нет... Но сын от нас в Питер возвращался, так он снимки отправил километровых очередей под Вологдой и Питером... В очереди он стоял более 2х часов... А вот с путевками к Черному морю... Цены, по отношению с прошлым годом выросли почти на 40%! И если я, по совету моего давнего туроператора, купил путевку еще в ноябре на 16 дней по цене 190 рублей на двоих, без стоимости перелета, то сегодня эта путевка стоит уже 300 рублей! В Анапу, там понятно, последствия разлива нефти там все одно сказываются... Можно гадать как на побережье Черного моря сегодня, съезжу - узнаю... Но предупреждения об угрозе атак беспилотников по смс получали несколько раз на день еще августе прошлого года... Был в начале лета в Турции... Это "Все включено" уже не радует... И пляжи, не очень то чистые... Если бы не жена, то ни за что в Турцию бы не поехал...