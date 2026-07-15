БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 607 подписчиков

Отдых отменяется: из-за дефицита топлива россияне отказываются от отпусков

Отдых отменяется: из-за дефицита топлива россияне отказываются от отпусков

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и логистическую инфраструктуру привели к дефициту топлива в ряде регионов России.

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Комментарии
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Андрей М
Сначала думал, что история с бензином очередная, выдумка, ведь у нас (граница юга Коми с Архангельской областью) даже очередей за бензином нет... Но сын от нас в Питер возвращался, так он  снимки отправил километровых очередей под Вологдой и Питером... В очереди он стоял более 2х часов... А вот с путевками к Черному морю... Цены, по отношению с прошлым годом выросли почти на 40%! И если я, по совету моего давнего туроператора, купил путевку еще в ноябре на 16 дней по цене 190 рублей на двоих, без стоимости перелета, то сегодня эта путевка стоит уже 300 рублей! В Анапу, там понятно, последствия разлива нефти там все одно сказываются...  Можно гадать как на побережье Черного моря сегодня, съезжу - узнаю... Но предупреждения об угрозе  атак беспилотников по смс получали несколько раз на день еще августе прошлого года... Был в начале лета в Турции... Это &quot;Все включено&quot; уже не радует... И пляжи, не очень то чистые... Если бы не жена, то ни за что в Турцию бы не поехал...
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3 н.
фарид сабиров
Нефтяная мафия жаждет сверхприбылей.  И готова на все и ни кто им не указ.
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3 н.
Валентин Белоусов
Глобально мыслящие депутаты из Госдуры и продвинутые министры даже не могли себе такого представить. Когда заявляли: &quot;Пусть собственники защищают свои НПЗ&quot;. Нахрена им защищать, если все застраховано. В крайнем случае есть цена, которую можно задрать до небес и все потери отбить. Посчитайте потери от такой продуманной политики государства. Вывод нефтедобыча и переработка должны быть национализированы.
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3 н.