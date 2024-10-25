Ночью в пяти районах Петербурга горели четыре авто, подвал, склад и «трешка» По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, первое сообщение о возгорании поступило в Красногвардейском районе в 00.
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Ночью в пяти районах Петербурга горели четыре авто, подвал, склад и «трешка» По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, первое сообщение о возгорании поступило в Красногвардейском районе в 00.