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«Месси как вино: чем старше, тем ценнее. Ему 39, но у него такое же тело, как в 25-30 лет. Он зверь». Жиньяк о Лионеле

Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026 . «Он зверь.

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