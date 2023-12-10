Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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24-й штат

24-й штат

Коротко по развитию ситуации с воссоединением Западной Гайаны с Венесуэлой.1. Регион официально включен в состав Венесуэлы в качестве 24 штата.

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