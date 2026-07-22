Cisco выпустила недорогие ИИ-модели, которые ищут уязвимости в коде без отправки исходников в облако

Открытые модели Antares-350M и Antares-1B находят потенциально опасные файлы в больших код-базах, работая локально и дешевле крупных универсальных ИИ-системCisco представила семейство компактных языковых моделей Antares, созданных для поиска известных уязвимостей в исходном коде.
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