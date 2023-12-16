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Немецкий эксперт прогнозирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году – на этот раз на Херсонском направлении

Немецкий эксперт прогнозирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году – на этот раз на Херсонском направлении

В 2024 году Украина якобы может провести новое контрнаступление. В качестве возможного направления для развертывания наступательных действий может быть выбрано левобережье реки Днепр в Херсонской области.

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