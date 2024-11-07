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Царьград

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Т2 и Базис запускают революционную миграцию на 4000 серверов по России

Т2 и Базис запускают революционную миграцию на 4000 серверов по России

Компании "Базис" и Т2 заключили трёхлетнее соглашение для развертывания российских решений виртуализации на 4000 серверах по всей России, заменив зарубежные продукты.

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