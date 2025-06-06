NYT: Трамп заподозрил Маска в употреблении запрещенных веществ

ВАШИНГТОН, 7 июня, ФедералПресс. По информации New York Times, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя недавний конфликт с бизнесменом Илоном Маском, объяснил его «сумасшедшее» поведение возможным употреблением наркотических веществ.
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