Джа Морэнт и Бадди Хилд получили технические замечания за жесты, изображающее оружие

Защитники «Мемфиса» и «Голден Стэйт» получили технические замечания за свои жесты. Инцидент произошел во время таймаута за 20 секунд до конца матча, который закончился со счетом 134:125 в пользу «Уорриорз».
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